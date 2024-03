Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Lutto improvviso nel calcio. Il direttore generale di una nota squadra di Serie A, Joe Barone è scomparso lo scorso 19 marzo a seguito di un arresto cardiaco.

Negli scorsi giorni è arrivata l'attessissima sentenza del giudice nel processo per l’omicidio di Giovanbattista Cutolo. Il giovane musicista, conosciuto da tutti come Giogiò, è stato ucciso la notte del 31 agosto del 2023 nel capoluogo campano, da un minorenne che gli ha sparato un colpo di pistola in piazza Municipio durante una lite scoppiata per uno scooter parcheggiato male.

Guai per Gianfranco Fini, ex presidente della Camera e ed ex leader di Alleanza Nazionale, per il quale la Procura di Roma ha richiesto una condanna a 8 anni. Bufera anche nel comune di Bari, negli ultimi giorni al centro di una vicenda politico/giudiziario e ora a rischio scioglimento.

Mentre l'arte di Banksy torna per le strade delle grandi città europee, con un albero vero con i rami potati e spogli le cui foglie prendono vita grazie alla mano dell'artista, sulla parete bianca di una palazzina distante pochi metri, Parigi si prepara ad accogliere le prossime Olimpiadi.

Sei a caccia della felicità? Fai la valigia e dirigiti verso il Nord Europa. Secondo il World Happiness Report 2024, che stila la classifica dei Paesi più felici al mondo, proprio nei paesi nordici si trova il paese più felice. L’Italia è 41esima.

Cambia la destinazione, invece, per chi vuole vedere il mirtillo più grande del mondo. Pesa 20,4 grammi e ha un diametro di 39,31 millimetri ed è entrato ufficialmente nella pagina dei record.

Infine, sai cosa è il Radon? Tra i termini più spesso apparsi questa settimana nei titoli dei giornali, ha scatenato non poche discussioni.

