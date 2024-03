Montezemolo, spariti 50 milioni di patrimonio: causa a due broker

Luca Cordero di Montezemolo avrebbe perso 50 milioni di euro in un investimento andato male. È quanto riportato da Gotham City, specializzato in articoli sulla criminalità economica. L’ex presidente di Ferrari, tramite una propria assistente, ha precisato al quotidiano La Repubblica che i 50 milioni citati dal portale elvetico non rappresentano la perdita, che sarebbe inferiore, bensì la cifra richiesta dall’imprenditore e dalla sua famiglia, quale risarcimento dei danni subiti. Montezemolo ha così denunciato due consulenti finanziari italiani, operanti dalla Svizzera: Federico Faleschini e Daniele Migani. Il primo titolare della Logic Holding, con uffici nel canton Zugo, il secondo della londinese Xy Uk, oltre che di un’altra società, la Twinkle Capital, sempre con sede a Zugo. Una causa è in corso presso la England and Wales High Court di Londra.