Scontri tra tifosi durante match Padova-Catania: polizia in campo

Tensione e intervento della polizia in campo allo stadio Euganeo di Padova. Durante l’intervallo della finale di andata di Serie C tra Padova e Catania un gruppo di ultras siciliani ha fatto irruzione della tribuna dei tifosi dei padroni di casa, lanciando fumogeni e strappando i loro striscioni. Altri si sono invece riversati in campo e da lì hanno fatto scoppiare alcuni i petardi. Subito le forze dell’ordine si sono attivate per placare le violenze, anche con cariche nella curva nord. Tre ultras del Catania sono stati portati in Questura: la loro posizione è al vaglio delle autorità. La partita, poi chiusa 2-1 per il Padova, è ripresa dopo essere stata sospesa per un quarto d’ora. Non risultano esserci feriti.