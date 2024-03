Trovato morto Alessio Giannaccari, il giovane scomparso ad Amsterdam

Nelle ultime ore era circolata sui social la sua foto, nella speranza che qualcuno lo avesse visto in giro per Amsterdam. Ogni tentativo di ritrovarlo in vita è risultato, però, inutile: il corpo di Alessio Giannaccari, leccese di vent’anni, è stato ritrovato nei pressi dei binari della stazione metro di Holendrecht, nella periferia della capitale olandese. Il giovane era scomparso sabato 16 marzo, data in cui aveva smesso di dare notizie agli amici e alla famiglia. Il padre si era, quindi, rivolto alle autorità del Paese perché avviassero le ricerche.

Aperta un'inchiesta

Viveva da pochi mesi ad Amsterdam, dove aveva trovato lavoro come cameriere, dopo essersi trasferito lasciando la sua città d’origine, da cui questa mattina i genitori, un noto imprenditore attivo nel settore della ristorazione e un’avvocatessa, sono partiti per l’Olanda. Sulla sua morte è stata aperta un’inchiesta. L’ipotesi è che il ragazzo sia stato travolto da un treno.