Giorgia Meloni, attacco hacker al profilo Instagram della premier

Mentre era in volo verso Roma dopo la missione in Egitto, con un attacco informatico sul suo account sono stati pubblicati una storia e un post con la scritta 'Grazie Elon free Btc!' e l'immagine di un profilo fake di Elon Musk. Indaga la polizia postale

Il profilo Instagram della premier Giorgia Meloni è stato attaccato da un hacker mentre si trovava in volo verso Roma dopo la missione in Egitto. Durante l'intrusione, è stata pubblicata una storia e un post con la scritta 'Grazie Elon free Btc!' e l'immagine di un profilo falso di Elon Musk. Nonostante l'attacco informatico sia stato risoltp dopo alcuni minuti, le immagini dei contenuti falsi pubblicati si sono comunque diffuse sui social. La conferma dell'hackeraggio è arrivata da Palazzo Chigi, che ha spiegato che il profilo attaccato è quello personale storico di Meloni, aperto anni addietro. Sono attualmente in corso tutti i dovuti accertamenti da parte della Polizia Postale.