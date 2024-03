Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 marzo: la rassegna stampa

Il rischio escalation della guerra russa domina le aperture dei giornali, con l’intesa tra Macron, Scholz e Tusk sulle armi a lungo raggio e il no dell’Italia all’invio di truppe a Kiev. Spazio anche al rogo di Bologna in cui hanno perso la vita una donna e i suoi tre figli. Poi la Formula 1, con Oliver Bearman pilota Ferrari a 18 anni, e gli incroci delle squadre italiane in Europa