Frana in Campania, stop ai treni Roma-Bari per un mese

Il prossimo ponte di Pasqua si annuncia complicato per gli spostamenti in treno sulla linea tra Roma, Bari e Lecce. Una frana il 12 marzo ha interessato la galleria Starza, causando un dissesto per circa 250 metri nel tratto tra Ariano Irpino e Montecalvo, provocando un notevole rallentamento nei collegamenti tra Nord e Sud. Rfi ha comunicato che serviranno 30 giorni per ripristinare l'infrastruttura, nel frattempo la tratta tra Foggia e Benevento rimarrà chiusa, i treni a lunga percorrenza (Alta Velocità e Intercity) saranno attestati nelle stazioni delle due città e sarà attivo un servizio sostitutivo tramite bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall'interruzione, con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale.



Aumentano i prezzi dei voli Un disagio non da poco per le persone che vorranno spostarsi, complice anche l'aumento dei prezzi dei voli aerei in coincidenza con le vacanze pasquali. Secondo i calcoli fatti dal Corriere, si parte da un minimo di 150 euro, ma si arriva a picchi di 869 euro. E la compagnia Ita Airways fa sapere che "i prezzi sono collegati al periodo festivo, e seguono le normali dinamiche di mercato". vedi anche Caro-voli, sconto ai siciliani per tutti gli aeroporti d’Italia

Un mese di lavori per ripristinare la circolazione ferroviaria L'intervento prevede la rimozione dei detriti presenti sulla sede ferroviaria, verrà demolito e ricostruito il pozzo di areazione e ripristinata la parte strutturale dissestata della galleria. Saranno necessari, inoltre, dei monitoraggi geologici dell'area interessata dal fenomeno franoso e indagini strutturali della galleria. La circolazione sarà riattivata non appena saranno garantite le condizioni di sicurezza.

Un'immagine dal drone della frana vista dall'alto

Il pressing di un gruppo di parlamentari pugliesi Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, fa sapere il Mit, "segue con grande attenzione quanto accaduto sulla linea Foggia-Caserta, dopo la frana verificatasi in Campania che ha causato la sospensione della circolazione. Salvini è in costante contatto con Rfi". Italia Viva però denuncia: "l'Italia è spaccata in due. In quella che si prospetta come un'odissea per i cittadini che vorranno spostarsi non c'è traccia del ministro Salvini". Mentre un gruppo di parlamentari pugliesi del centrodestra ha avanzato una serie di proposte "per chiedere un'offerta di viaggio alternativa al servizio sostitutivo in bus tra Benevento e Foggia predisposto nelle ultime ore". Tra queste "il proseguimento dei treni che collegano Roma a Taranto fino a Brindisi e Lecce".



Il progetto dell'Alta velocità Sulla tratta Napoli-Bari è in corso un intervento da 5,8 miliardi di euro per la realizzazione del nuovo tracciato ad alta velocità, che consentirà di collegare la Capitale con il capoluogo pugliese (via Napoli) in tre ore, ma il cantiere richiede tempi lunghi, l'obiettivo è di avere la linea pienamente in funzione nel 2027 con delle prime riduzioni di orario già da fine 2024.