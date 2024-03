Bari, anziano ruba cibo in supermercato: i clienti fanno la colletta

Una storia di povertà, ma anche di generosità. È quella che arriva da Bari, dove un anziano ruba un vasetto di sugo, due scatolette di tonno e una busta di tortellini. Cibo dal valore di poco più di 5 euro e che sbucava dal cappotto dell'uomo. L’anziano, quindi, viene segnalato alle forze dell’ordine, come prevede la prassi. A quel punto però i clienti in fila alle casse decidono di fare una colletta per aiutarlo, saldando il conto.

La situazione di povertà in Puglia

L'episodio conferma una situazione di povertà in continuo aumento nella regione pugliese dove i numeri dei piccoli furti nei supermercati e nei negozi di alimentari incrementa di anno in anno. La Coldiretti stima che i poveri residenti in Puglia sono 921mila e che il 21% delle famiglie, secondo i dati Istat, ha bisogno di aiuti. "La maggioranza di chi è stato costretto a ricorrere agli aiuti alimentari lo fa attraverso la consegna di pacchi alimentari - si legge in una nota di Coldiretti Puglia - prediligendo questa forma di sostegno invece dei pasti gratuiti distribuiti nelle strutture caritatevoli". In un anno, secondo l'associazione, le famiglie in difficoltà sono passate da poco più del 18% al 27,5%, con conseguente aumento della povertà alimentare tra i minori: il 12% degli under 15 anni ricorre agli aiuti per nutrirsi. A essere in difficoltà sono anche anziani e stranieri.