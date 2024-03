Valanga ad Alagna in Valsesia, grave uno sciatore

Coinvolti due stranieri che sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale di Biella. I due si trovavano sulla pista Canale Giachetti, a circa 2.800 metri di altitudine, una delle classiche per lo sci ripido. Entrambi non sono in pericolo di vita, anche se il più grave ha riportato ferite di lieve entità

Nell'area di Alagna, nel Vercellese, una valanga si è distaccata sulle piste da sci, coinvolgendo due sciatori negli impianti di Monterosa Ski. Per fortuna, entrambi non sono in pericolo di vita. Il presidente del comprensorio, Andrea Colla, ha chiarito: "La valanga non ha colpito la pista, ma ha coinvolto due free rider. Le nostre piste non sono state interessate. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 ed è il primo di quest'anno".

Il soccorso

Immediato è stato l'intervento del 118 sul posto. Si tratta di due stranieri che sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale di Biella. I due si trovavano sulla pista Canale Giachetti, a circa 2.800 metri di altitudine, una delle classiche per lo sci ripido. Entrambi non sono in pericolo di vita, anche se il più grave ha riportato ferite di lieve entità. Sono attualmente in corso operazioni di bonifica sulla valanga e ulteriori ricerche per assicurarsi che non ci siano altri sciatori nell'area. L'allerta arancione per valanghe era stata emessa già ieri da Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, in previsione del miglioramento delle condizioni atmosferiche e del rialzo delle temperature.