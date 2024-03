Massoneria, Seminario nuovo Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia

Antonio Seminario è stato eletto nuovo Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia. Lo ha fatto sapere la stessa istituzione massona, sottolineando che "una massiccia partecipazione di fratelli Maestri ha caratterizzato, domenica 3 marzo 2024, la giornata elettorale indetta per l’elezione del Gran Maestro e della nuova Giunta del Grande Oriente d’Italia". Nella nota si legge anhe: "Con grande senso di appartenenza e consci dell’importanza dell’evento per il bene supremo dell’Ordine quasi 14mila fratelli maestri si sono recati alle urne negli Orienti di tutta Italia per esprimere democraticamente la propria preferenza".