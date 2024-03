Furto da un milione di euro al Vittoriale, rubata collezione di opere

Un furto da un milione di euro al Vittoriale degli italiani a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. Le opere d’arte che costituivano la collezione dell'artista Umberto Mastroianni, in esposizione temporanea nella casa-museo, sono state portate via. La mostra, allestita il 30 dicembre scorso, doveva chiudersi domani. A scoprire il clamoroso furto sono stati i responsabili del Vittoriale che, quando questa mattina hanno aperto le porte, hanno trovato tutti gli spazi espositivi vuoti. Si tratta di opere in oro. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Brescia e del nucleo operativo Tpc (Tutela Patrimonio Culturale).