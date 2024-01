Ferrara, furto in gioielleria: con pancione finto distrae la titolare

L'episodio, ripreso dalle telecamere di sicurezza, risale al luglio del 2023. Aiutati da alcuni complici hanno portato via un bottino per 40mila euro

Tre persone sono finite in manette e dovranno rispondere dell’accusa di furto dopo avere messo a segno diversi colpi in alcune gioiellerie di Ferrara. L’ultima operazione, ripresa dalle telecamere di sicurezza, risale al luglio del 2023, dove si vede una coppia che entra in gioielleria e comincia a chiedere informazioni su alcuni monili. La donna finge un evidente stato di gravidanza così da mettere a proprio agio la titolare del negozio che tira fuori dalla cassaforte diversi gioielli.