Rose Villain, appello social per la moto rubata. Un fan la ritrova

"Mi hanno appena rubato la moto in via Torricelli. Se qualcuno la vede in giro, mi fa sapere?", ha scritto la cantante in una delle sue storie Instagram. Il mezzo è stato ritrovato a Milano dopo solo dodici ore. Per sdebitarsi, Rose Villain ha promesso al follower che l'ha aiutata biglietti gratis per i suoi concerti per tutta la vita