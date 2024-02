Rose Villain aprirà il tour estivo dei Coldplay negli stadi

UNA CARRIERA ESPLOSIVA

Rose Villain, all'anagrafe Rosa Luini, è una delle rapper più influenti della scena italiana. "Non smetterò mai di dire che la mia musica invade il mondo", ha dichiarato in un'intervista a Sky TG24 la cantautrice, che in passato ha vissuto a New York. "Là ho trovato me stessa, l'artista che sono ora". Dopo l'album di debutto Radio Gotham, pubblicato nel 2023 e presto certificato disco d'oro ed entrato nella Top 5 degli album più venduti in Italia, l'8 marzo uscirà l'ultimo disco Radio Sakura. Da poco Rose Villain, che nel 2023 ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo per affiancare Rosa Chemical nella cover di America di Gianna Nannini, ha debuttato al Teatro Ariston nell'inedita veste di concorrente. La cantante ha proposto il brano Click Boom!, composto con Davide Petrella e con il produttore e marito Sixpm, che racconta le luci e le ombre dell'amore. "È la canzone giusta per il Festival perché io sono fatta di contrasti, sono romantica ma so anche essere cattiva. Ho voluto mostrare le mie due anime" ha spiegato. L'artista, che avrebbe voluto vivere a Woodstock ed essere Janis Joplin, piace al pubblico anche perché "non sono molto preoccupata dai giudizi, non bado troppo alle critiche, sono molto istintiva, felice di quello che faccio, entusiasta della mia musica". Una musica che "non per forza deve arrivare a tutti, ma quale canzone, quale film è fatto per arrivare a tutti?”. Dopo l'esperienza sul palco dei Coldplay, nel mese di ottobre la cantante darà il via al tour Rose Villain 2024 tra Firenze, Padova, Napoli e Milano.