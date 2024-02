Test psico attitudinale per le toghe, via libera dal Senato

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il parere messo a punto dal relatore Pierantonio Zanettin (FI) con il quale si invita il governo a valutare l'introduzione dei test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura. Insieme alla maggioranza ha votato anche Ivan Scalfarotto di Italia Viva. Nel parere, presentato da Zanettin al decreto legislativo in materia di riforma ordinamentale della magistratura, si prevede anche la possibilità di prevedere che nella valutazione del magistrato si debbano inserire, nel fascicolo che lo riguarda, tutti gli atti da lui prodotti nella sua carriera e non solo alcuni a campione.