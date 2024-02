Plastica nel panino, Milano Ristorazione ritira pane da scuole e asili

"Distribuzione del pane temporaneamente interrotta"

Milano ristorazione ha diffuso un comunicato sull'accaduto. “Nella mattinata – si legge nella nota – a titolo precauzionale è stata sospesa la somministrazione del prodotto 'pane integrale' in alcune scuole primarie, infanzia e nidi a seguito di una segnalazione per il ritrovamento di un frammento di plastica o materiale similare, rinvenuto insieme a del pane”. Il comunicato precisa che “sono già state effettuate le prime verifiche presso la cucina e la scuola, oltreché presso il fornitore, per valutare una eventuale non conformità. Abbiamo preferito effettuare le verifiche ritirando il pane non ancora distribuito all’utenza. A ciò si aggiunge che non è stato ritrovato alcun altro corpo estraneo in nessuna porzione di pane. Stiamo proseguendo ulteriori verifiche per comprendere la dinamica della segnalazione”.