La figlia di 12 anni mandava foto osé a un ragazzo 19enne e la madre le aveva dato alcuni schiaffi. Oggi la donna è stata giudicata non punibile dal Tribunale di Roma per i gesti compiuti in quanto aveva agito nell’esercizio di un diritto o nell’adempimento di un dovere. Come riportato dal Corriere della Sera, i giudici della prima sezione collegiale, presieduti da Alfonso Sabella, hanno ritenuto che “una volta sorpresa la figlia, la signora ha indubbiamente ritenuto di esercitare quel potere/dovere di educazione e correzione dei figli che deve essere riconosciuto in capo a ciascun genitore”. Anche la figlia della donna imputata, che oggi è maggiorenne, ha giustificato il comportamento della madre che, dice la ragazza, “aveva le sue ragioni”. “Forse vedere una figlia sbagliare in quelle condizioni(...) non lo so, mi metterei anch’io nei suoi panni”, ha aggiunto.