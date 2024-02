Meteo, le previsioni di lunedì 26 febbraio: piogge su tutto il Nord

Un vortice ciclonico in arrivo dalla Francia aggredirà le regioni di Nord-Ovest, interessando in particolare la Liguria di Centro-Levante. Precipitazioni attese anche in Toscana, Sardegna e Calabria. Temperature in leggero aumento al Sud

Un nuovo ciclone si abbatterà su tutta l’Italia. Nel corso della giornata di lunedì 26 febbraio previste piogge su tutto il Nord, con rischio di fenomeni molto intensi sulla Liguria di Centro-Levante. Sono inoltre attese copiose nevicate anche al di sotto dei 1.000 metri sulle Alpi. Previsto maltempo anche sulle regioni centrali, come Toscana e Sardegna, così come su Umbria, Lazio e settori adriatici. Precipitazioni attese nella mattinata anche in Calabria ( LE PREVISIONI ).

Al Nord

Un vortice ciclonico in arrivo dalla Francia aggredirà sin dal primo mattino le regioni di Nord-Ovest, in particolare la Liguria, dove c’è il rischio nubifragi, e con il passare delle ore anche il resto dei settori. Attese copiose nevicate sulle Alpi, fino a 7-800 metri di quota, e venti dai quadranti meridionali. Temperature in lieve calo, con valori massimi attesi tra i 4-6°C di Aosta e Torino e i 12°C di Trieste.

Al Centro e in Sardegna

Perturbazioni previste anche nelle regioni centrali, con molte nubi sui settori tirrenici fin dal mattino, e piogge su Toscana e Sardegna. Nel corso della giornata i fenomeni diventeranno via via più presenti su tutte le regioni e in particolare sulla Toscana, dove sono attesi anche nubifragi nelle zone di confine con la Liguria. Neve sull'Appennino a 1500 metri di quota. Temperature in lieve diminuzione con valori compresi tra gli 8°C di Perugia e i 13-14°C di Roma e Pescara. Il valore più alto a Cagliari, dove sono previsti 18°C.

Al Sud e in Sicilia

Piogge previste nella mattinata di lunedì soltanto in Calabria, successivamente il tempo sarà più asciutto e il cielo sarà a tratti molto nuvoloso in tutte le regioni meridionali. Verso sera precipitazioni sparse previste in Campania. Temperature massime in locale aumento, con i venti soffieranno da direzioni variabili. Temperature in leggero aumento con valori compresi tra i 12°C di Potenza e i 16-17°C di molte città.