Roma, trovato cadavere avvolto dalle fiamme vicino al Campus Biomedico

A dare l'allarme alcuni passanti. Sotto al corpo c'era un accendino. Si tratta probabilmente di una persona anziana, ancora non identificata. Sarà l'autopsia a cercare di chiarire le circostanze della morte. Le fiamme potrebbero essersi sviluppate quando l'uomo era ancora vivo

