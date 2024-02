"Stanze dell'amore" in carcere Padova. Governo: nessuna autorizzazione

Si accende la polemica intorno all'iniziativa che prevede la creazione di piccoli prefabbricati mobili in un'area verde del cortile dell'istituto di pena "Due Palazzi" per permettere ai detenuti di condividere momenti di intimità con i propri affetti. A frenare su questo tipo di sperimentazione è il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, che spiega come non ci sia "alcuna autorizzazione" da parte del governo alle cosiddette "stanze dell'amore"

Stanze private per condividere momenti di intimità all'interno del carcere. Scoppia subito la polemica intorno alla sperimentazione della struttura carceraria di Padova "Due palazzi", che per la prima volta in Italia creerà degli appositi luoghi appartati in cui i detenuti potranno coltivate i propri legami affettivi e sessuali con il partner. Una novità che dovrebbe essere subito attivata con la creazioni di piccoli prefabbricati mobili, una sorta di container, in un'area verde del cortile dell'istituto di pena. Ma a mettere un freno all'iniziativa è il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, che spiega come non ci sia "alcuna autorizzazione" da parte del governo alle cosiddette "stanze dell'amore".