Milano, condannato a 8 anni l'uomo che accoltellò i passanti nel 2023

La vicenda

Nel pomeriggio del 6 marzo dello scorso anno, il giovane, ubriaco e armato di un coltellino, aveva rapinato una trentanovenne nel sottopasso Mortirolo, poi un’altra donna in via Gluck, subito dopo una trentaquattrenne in via Sammartini. Le ultime due rapine, ai danni di una ventitreenne e di una quarantaquattrenne si erano verificate in Viale Brianza, dove aveva aggredito anche due passanti intervenuti a difendere la ragazza colpita, e in Via Venini, dove era stato, infine, fermato.