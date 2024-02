Omicidio Carol Maltesi, a Milano processo d’appello a Davide Fontana

L’uomo è stato condannato a 30 anni in primo grado per l'omicidio della 26enne nel gennaio del 2022. La difesa ha chiesto che l’imputato venga giudicato con il rito abbreviato e ha sottolineato come non reggano le aggravanti della premeditazione, della crudeltà e dei motivi futili e abietti, contestate dall'accusa. Fontana: "Darei la vita per tornare indietro"

E’ attesa per questo pomeriggio la sentenza del processo in appello per Davide Fontana, condannato a 30 anni in primo grado per l'omicidio di Carol Maltesi. Per l’uomo, accusato di aver ucciso la 26enne a Rescaldina, nel Milanese, l'11 gennaio 2022, il sostituto procuratore generale di Milano Massimo Gaballo ha chiesto la pena dell'ergastolo con isolamento diurno. Il legale di Fontana, Stefano Paloschi, durante l’arringa davanti alla Corte d’Assise d’appello di Milano ha ribadito come l'uomo debba essere giudicato con il rito abbreviato, quindi con la possibilità di ottenere lo sconto di un terzo sulla pena. Una richiesta che era stata respinta in udienza preliminare in quanto le aggravanti contestate all'imputato avrebbero potuto portare la pena all'ergastolo. Il difensore ha anche sostenuto come non reggano le aggravanti della premeditazione, della crudeltà e dei motivi futili e abietti, contestate dall'accusa al 46enne e non riconosciute dai giudici della Corte d'Assise di Busto Arsizio in primo grado.