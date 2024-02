Incidente nella pista Porsche di Nardò: muore collaudatore di 30 anni

Tragedia questa mattina in Salento, dove un driver dipendente di una ditta esterna, Mattia Ottaviano, di 36 anni, di Tuglie (Lecce), è morto sulla pista della Nardò Technical Center, il centro prove di proprietà Porsche gestito da Porsche Engineering. Stando alle prime informazioni, il collaudatore si trovava in sella a una motocicletta che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un'auto. Il conducente della vettura è rimasto ferito, mentre il 36enne è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia e della Polizia Locale. Le attività all'interno della pista al momento sono state sospese, mentre le cause dello scontro sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale.

Cgil Lecce: "Fare leggi a tutela del lavoro"

L'ennesima morte sul lavoro di una lunga serie: "Mentre siamo in riunione in Prefettura per la prevenzione e il rispetto della salute e della sicurezza, l'ennesima morte di un lavoratore di una ditta in subappalto. Non se ne può più. Ora basta!", afferma Valentina Fragassi, segretaria generale della Cgil Lecce. "Il Governo non faccia comunicati di cordoglio ma leggi a tutela della vita di chi lavora. Di lavoro si deve vivere e non morire".