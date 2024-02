Cisterna, Sodano voleva "fuggire all'estero" dopo i due omicidi

A dirlo è stato lo stesso ragazzo allo zio, mentre era in fuga in auto dopo aver sparato. E spuntano altre chat con l'ex fidanzata Desyrée: "Se mi lasci, taglio la gola a tuo padre e tua madre"

Emergono altri dettagli nelle indagini sul duplice omicidio di Cisterna di Latina . Dopo aver ucciso Nicoletta Amato e sua figlia Renée, rispettivamente madre e sorella dell'ex fidanzata Desyrée, Christian Sodano "voleva scappare all'estero", come detto dallo stesso ragazzo allo zio mentre era in auto, in fuga, dopo aver sparato. Lo riporta Il Messaggero.

Lo zio a Sodano: "Non fare sciocchezze, torna a casa"

Sodano ha con lo zio, ex carabiniere, un rapporto speciale perché vivevano assieme a Latina. Come scrive il quotidiano romano, pur essendo sconvolto dalla confessione del giovane, lo zio è stato pronto e lucido e ha convinto il nipote a non fuggire: "Non fare altre sciocchezze, torna a casa". Poi ha chiamato l'avvocato e la polizia. E così la Squadra mobile ha raggiunto la palazzina dove i due abitavano, con Sodano che li attendeva affacciato alla finestra. La pistola con cui ha sparato era appoggiata sul divano.