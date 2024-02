Cisterna di Latina, oggi l'interrogatorio di Cristian Sodano

C'è attesa per l'interrogatorio di Cristian Sodano , il finanziere di Cisterna di Latina accusato del duplice omicidio di Renée Amato e Nicoletta Zomparelli, sorella e madre dell'ex fidanzata Desyrée Amato. Il 27enne comparirà davanti al gip nell'udienza di convalida. Nelle prime dichiarazioni agli agenti della Squadra mobile, ha ammesso di aver preso la pistola d'ordinanza per uccidersi, spiegando che quando aveva visto arrivargli incontro le due donne sarebbe stato "preso dal panico" e avrebbe sparato contro di loro. Oltre all'interrogatorio, si attende l'esito delle autopsie in corso a Tor Vergata: l'obiettivo è capire se Sodano abbia preso la mira o usato l'arma agitando il braccio in modo inconsulto.

La fiaccolata

Alle 18.30 di oggi, 16 febbraio, si terrà una fiaccolata a Cisterna di Latina, per ricordare Renée Amato e Nicoletta Zomparelli. Il corteo partirà da Piazza XIX Marzo e sfilerà lungo via Ugo Bassi, via Porta Agrippina, via Monti Lepini, via Aldo Moro, via Vittime del terrorismo e via Falcone, per giungere ll'area antistante la chiesa di S. Valentino, dove si terrà un momento di preghiera e riflessione. Il sindaco Valentino Mantini ha annunciato che il giorno in cui si celebreranno i funerali verrà indetto il lutto cittadino e che il comune di Cisterna di Latina si costituirà parte civile nel processo penale. "Le donne di Cisterna e la nostra comunità sono vittime, non carnefici - ha dichiarato il primo cittadino -. Cisterna è una città solidale, inclusiva e integrativa, da sempre. Lo dimostrerà anche con una fiaccolata e il lutto cittadino il giorno dei funerali, in modo da manifestare l'abbraccio collettivo alle famiglie Amato e Zomparelli e la vicinanza in questo viaggio durissimo che dovranno affrontare".