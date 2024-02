Cisterna di Latina, spara a madre e sorella della ex: arrestato

Doppio femminicidio a Cisterna di Latina: un finanziere di 27 anni è stato arrestato per aver ucciso la madre e la sorella dell’ex fidanzata (49 e 19 anni), sparando con l’arma di ordinanza. Nel pomeriggio di ieri, 13 febbraio, l’uomo – originario di Minturno ma in servizio a Ostia – è arrivato nella casa delle tre donne, nel quartiere San Valentino. Al culmine di un litigio ha aperto il fuoco: solo la ragazza con cui si era lasciato da poco, 22 anni, è riuscita a salvarsi nascondendosi in bagno.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende Cristian Sodano, questo il nome dell’uomo, avrebbe ucciso Nicoletta Zomparelli e Reneé Amato dopo che queste erano probabilmente intervenute per difendere la sua ex fidanzata, Desyrée Amato. Solo quando lei si è chiusa in bagno Sodano si è allontanato dall’abitazione. Il 27enne è stato rintracciato e portato in Questura dagli agenti della squadra mobile nel quartiere Q4 mentre stava cercando di raggiungere casa, nei pressi dell'abitazione di un parente.

Chi erano le vittime

Di Reneé Amato e della sorella Desyreé si sa che avevano la passione per il ballo, come emerge dalle immagini sui loro profili social: la giovane uccisa aveva anche vinto qualche premio. La madre Nicoletta Zomparelli lavorava in un’agenzia immobiliare.