Strage Altavilla, figlia superstite avrebbe partecipato alle torture

Lo ha riferito il procuratore di Termini Imerese: “Anche lei ha partecipato alle torture dei riti di purificazione. Ho trasmesso gli atti alla procura per i minorenni che ha competenza”. Restano in carcere Giovanni Barreca, padre e marito delle vittime, e la coppia dei “Fratelli di Dio”, Sabrina Fina e Massimo Carandente

La strage di Altavilla Milicia, in cui sono stati torturati e uccisi Alessandra Salamone e i figli Kevin ed Emanuel, si arricchisce di un ulteriore, agghiacciante, sviluppo. Anche la figlia primogenita 17enne, che attualmente si trova in una comunità protetta, avrebbe partecipato alla mattanza. A confermarlo è stato il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio durante la conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli del triplice omicidio.