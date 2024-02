Strage di Palermo, udienze di convalida per Barreca, Carandente e Fina

Tutti e tre sono accusati di omicidio plurimo e soppressione di cadavere per la morte della moglie e di due figli di Barreca. Nell'abitazione di Altavilla Milicia sono stati trovati strumenti che potrebbero essere stati utilizzati per torturare le vittime, uccise - secondo quanto emerso finora - per liberarle dal demonio

È il giorno dell’udienza di convalida per Giovanni Barreca, in stato di fermo per l’omicidio della moglie e di due dei tre figli, e dei suoi complici, Massimo Carandente e Sabrina Fina. Dal carcere Pagliarelli di Palermo, tutti devono affrontare le accuse di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. Possono decidere di non rispondere alle domande del gip. Fina e Carandente si dichiarano innocenti, mentre Barreca ha in realtà già confessato: “Ho ucciso la mia famiglia, venite a prendermi", ha detto al telefono ai militari da lui stesso chiamati nella notte del 10 febbraio. Era convinto che il demonio si fosse impossessato della sua famiglia, sia della moglie Antonella Salamone (42 anni) che dei figli Emanuel e Kevin (5 e 16 anni). Solo la terza figlia, 17 anni, è stata risparmiata: adesso si trova in una comunità protetta. A breve anche lei dovrà essere sentita dall’autorità giudiziaria. Sabato 17 febbraio si terranno le autopsie sui corpi delle vittime.