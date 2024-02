Palermo, c'è una coppia dietro la strage familiare

Da quanto è emerso, gli omicidi di Antonella Salamone e dei figli Kevin ed Emanuel sarebbero stati pianificati da tempo: Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, avrebbe contattato Sabrina Fina e Massimo Carandente, conosciuti durante incontri di preghiera in una chiesa evangelica. I due avrebbero partecipato materialmente ai tre delitti, non solo alla loro ideazione

Pianificazione

A quanto risulta, i tre avrebbero pianificato il tutto da tempo e nei minimi particolari: ci sarebbe stato il tentativo di liberare la casa dell'uomo dal demonio. Sarebbe stato Barreca stesso a contattare la coppia, conosciuta durante incontri di preghiera in una chiesa evangelica, poi frequentata in privato, e a chiedere di essere aiutato a liberarsi dalla presenza di Satana che - diceva l'uomo - si era impossessato della donna e dei due ragazzini. L'uomo, per motivi ancora non chiari, ha risparmiato la terza figlia 17enne, trovata nella casa dell'orrore illesa e sotto choc.