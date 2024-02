Milano, commenti offensivi sui bagni gender neutral: studenti sospesi

A fare una segnalazione alla commissione disciplinare dell'università è stato Samuele Appignanesi, studente transgender che si era battuto per i bagni per tutti e in un post su Instagram ha spiegato che era "necessario intervenire" contro "commenti che invece di esprimere un parere deridevano e insultavano le persone transgender e quelle disabili"

Tre studenti della Bocconi sono stati puniti con la sospensione per sei mesi dall'università per aver pubblicato online commenti offensivi e discriminatori sui bagni gender neutral (non riservati solo a maschi o femmine, ma accessibili a tutti). Un provvedimento - legato al fatto che non hanno rispettato il codice d'onore firmato al momento dell'iscrizione - che ha fatto scoppiare le polemiche sulla 'censura'. Ne ha parlato in radio Giuseppe Cruciani a La Zanzara e ne hanno scritto i quotidiani Libero e La Verità. A fare una segnalazione alla commissione disciplinare dell'università era stato Samuele Appignanesi, studente transgender che si era battuto per i bagni per tutti e in un post su Instagram ha spiegato che era "necessario intervenire" contro "commenti che invece di esprimere un parere deridevano e insultavano le persone transgender e quelle disabili".