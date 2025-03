Addio a Rino Dondi Pinto, inventore dell'amaro Cynar

L'apice del successo tra gli anni '50 e gli anni '70

Fondamentale fu la strategia comunicativa: il primo aperitivo che non solo deliziava il palato, ma faceva bene al fegato. Grazie agli spot di Calindri, il Cynar entrò prepotentemente nelle abitudini degli italiani, raggiungedo il suo apice tra gli anni ’50 e ’70 grazie anche al suo celebre slogan: "Cynar, contro il logorio della vita moderna". "Andammo ovunque a presentarlo, in Giappone come a Parigi o in Brasile", ricordava parlando delle trasferte che lo portarono a viaggiare per mesi in tutto il mondo per seguire da vicino la produzione della sua creazione. Dopo un periodo di minore diffusione, negli ultimi anni è tornato alla ribalta, conquistando anche le nuove generazioni con lo spritz Campari. Tra le collaborazioni recenti, quella con il Venezia Calcio, che ha inserito il logo sulle proprie maglie, contribuendo a una nuova ondata di popolarità sui social.