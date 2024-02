Meloni, Giambruno: "Giorgia la persona più importante della mia vita"

È arrivata alla fine la domanda probabilmente più attesa per Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, alla presentazione nel giorno di San Valentino del libro di Candida Morvillo "Sei un genio dell'amore e non lo sai" al Teatro Manzoni di Roma. "Cosa rappresenta oggi Giorgia per te?", ha chiesto l'autrice al giornalista Mediaset finito nei mesi scorsi nella bufera mediatica per alcuni commenti sessisti rivolti a delle colleghe in fuorionda trasmessi da Striscia la notizia. "È l'unica domanda a cui rispondo, perché non è terapia di gruppo", ha replicato Giambruno. "Non ci sono misteri. Per me Giorgia è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita. Questo a prescindere dal fatto che abbiamo fatto una famiglia insieme. Per me è una persona fantastica. Non ne ho parlato prima e non ne parlerò più".