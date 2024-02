Cade dalla sedia a rotelle fuori da scuola: 13enne muore dopo 5 giorni

E’ morto dopo cinque giorni di ricovero in ospedale un 13enne, affetto da distrofia muscolare e costretto su una sedia a rotelle, che era caduto accidentalmente dalla carrozzina all’uscita da scuola lo scorso 6 febbraio. Lo riporta il “ Corriere della Sera ”, sottolineando come, adesso, dopo la denuncia dei genitori, sarà un’inchiesta, a chiarire la dinamica che ha coinvolto il giovane di una scuola media del Salento .

La vicenda

Dopo la caduta le condizioni di salute del 13enne non sembravano destare troppe preoccupazioni, tanto che il ragazzo era stato riaccompagnato a casa. Passando le ore, però, i genitori decidono di portare il figlio in ospedale, a Scorrano (Lecce) intuendo un rapido peggioramento della situazione. I medici, valutato il caso, optano per il trasferimento presso il Fazzi di Lecce, dove poi è avvenuto il decesso. Tra le cause possibili, tutte però ancora da accertare, alcune complicanze cerebrali legate alle fratture rimediate dopo la caduta. I genitori del 13enne, come detto, hanno sporto denuncia alla polizia.