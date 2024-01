Salento, 26enne trovata morta: ipotesi suicidio, ma sentito fidanzato

Roberta Bertacchi è stata trovata senza vita nella casa a Casarano, in provincia di Lecce, in cui viveva da poco: era impiccata sul balcone, con una sciarpa della squadra di calcio del Casarano legata alla pensilina. Nonostante la prima ipotesi sia quella del suicidio, gli inquirenti hanno deciso di approfondire le indagini e in caserma hanno ascoltato a lungo, come persona informata sui fatti, il fidanzato della ragazza

Una ragazza di 26 anni, Roberta Bertacchi, è stata trovata morta nella casa a Casarano, in provincia di Lecce, in cui viveva da poco. La giovane era impiccata sul balcone, con una sciarpa della squadra di calcio del Casarano legata alla pensilina. Nonostante la prima ipotesi sia quella del suicidio, gli inquirenti hanno deciso di approfondire le indagini e in caserma hanno ascoltato a lungo, come persona informata sui fatti, il fidanzato della ragazza, ritenuto vicino agli ambienti ultras del Casarano.

Sentiti anche amici e parenti

Gli inquirenti vogliono vederci chiaro e sono impegnati a ricostruire i giorni e le ore precedenti alla sua morte. Per fare piena luce su quanto accaduto, i militari hanno parlato anche con gli amici e i parenti della 26enne. Dai loro racconti sarebbe emerso che la giovane era in cura per alcune patologie. Su un suo profilo Instagram ci sono alcuni riferimenti all'amore "tossico" e poi la frase: "Se fossi un dolore sarei il più forte". La 26enne si era trasferita da poco da Ugento a Casarano, dove lavorava in un'azienda calzaturiera. Il suo corpo senza vita è stato notato in mattinata sul balcone da un vicino di casa, che ha chiamato i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato non ha potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. L'appartamento in cui Roberta Bertacchi viveva è stato posto sotto sequestro. Il suo corpo è stato portato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, in attesa che l'autorità giudiziaria faccia le sue valutazioni. Sarà il magistrato a decidere se sia necessario disporre l'autopsia.