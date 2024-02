Meteo, previsioni 12 febbraio: ultime piogge del Ciclone Pulcinella

La settimana meteorologica in Italia si apre con le ultime precipitazioni causate dal ciclone Pulcinella che si sta spostando verso i Balcani. Lunedì 12 febbraio continuano i forti venti di Maestrale e Ponente. Piogge e rovesci persistono nelle regioni del Centro-Sud, ma si salvano le isole maggiori: prevale il sole in Sicilia e Sardegna. Torna il bel tempo anche sul Nordovest. In generale le temperature su tutto il Bel Paese oscillano tra massime di 9°C e 16°C (LE PREVISIONI).