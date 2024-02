Maltempo, oggi allerta arancione in Campania e Lombardia

Frane e allagamenti in Liguria, dove ieri molte strade sono state chiuse anche a causa delle raffiche di vento. Diversi problemi si sono registrati anche in Toscana dove preoccupa soprattutto la piena di alcuni fiumi, che hanno superato i livelli di guardia. Nella giornata di sabato interrotti diversi collegamenti verso le Tremiti, Ischia, Procida e Capri, dove sono state annullate le sfilate di Carnevale ascolta articolo

Giornata di maltempo su tutta l’Italia. Oggi è prevista allerta arancione in Campania e in Lombardia e gialla in dieci altre regioni, da Nord a Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Sicilia, Toscana, Umbria, e Veneto (LE PREVISIONI).

La situazione in Liguria e Toscana Grandi quantità di pioggia nella giornata di ieri in Liguria, dove è stata estesa l’allerta gialla. L’intensità dei temporali ha provocato frane e allagamenti che hanno costretto a chiudere molte strade a cui si aggiungono le raffiche di vento, che hanno raggiunto punte di 94 km/h. Previste mareggiate nelle zone centro-orientali della regione. Situazione difficile anche in Toscana, dove a preoccupare sono soprattutto i fiumi che hanno superato i livelli di guardia per la pioggia battente. leggi anche Meteo, weekend di maltempo con l’arrivo del ciclone Pulcinella

I collegamenti con le isole Ieri sono stati registrati diversi disagi nei collegamenti con le isole. Interrotti i trasporti via mare tra il porto di Termoli, in provincia di Campobasso, e le Isole Tremiti pugliesi, con la motonave merci e passeggeri Santa Lucia, che effettua la tratta giornaliera, che non è partita a causa delle condizioni atmosferiche, che prevedevano mare molto mosso e vento di sud-est forza 8. Diversi problemi sono stati registrati anche a Capri, in Campania: ieri sono stati infatti cancellati tutti i collegamenti con Napoli tranne quello delle 16, che ha riportato sull'isola cittadini residenti che erano partiti di mattina e chi lavora sulla terraferma durante la settimana. Rinviate le sfilate per il Carnevale a Capri e Anacapri. Disagi anche sulla tratta che collega il capoluogo partenopeo e Pozzuoli a Ischia e Procida: cancellati ieri tutti i collegamenti con gli aliscafi e anche alcune corse dei traghetti per Casamicciola e Marina Grande. leggi anche Ponza, traghetto rischia di ribaltarsi nel porto per forte vento