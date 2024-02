Meteo, weekend di maltempo con l’arrivo del ciclone Pulcinella

A partire da oggi, venerdì 9 febbraio, una perturbazione atlantica investirà la penisola, portando freddo e precipitazioni su tutte le regioni. Al Nord neve sulle Alpi a partire dai 1000 metri e da sabato possibili nevicate rivestiranno anche gli Appennini, ma solo sopra i 1600 metri. L’instabilità prevarrà fino a lunedì per poi lasciare spazio a una nuova ondata di alta pressione ascolta articolo

Un weekend di Carnevale sfortunato con l’arrivo del ciclone Pulcinella che da venerdì a lunedì porterà freddo, pioggia e anche neve sui rilievi in tutta Italia. Il tempo inizierà a peggiorare al Nord con rovesci e nevicate sulle Alpi, per poi spostarsi anche su Toscana, Umbria e Lazio. Da sabato il maltempo raggiungerà anche il Sud e le isole maggiori, con la Sardegna particolarmente colpita domenica da forti venti di maestrale. L’instabilità avrà la meglio fino all’inizio della prossima settimana, quando un’ondata di alta pressione farà tornare il sole e le temperature più miti almeno per alcuni giorni. (LE PREVISIONI DEL TEMPO)

Le previsioni al Nord La perturbazione atlantica ha raggiunto le regioni settentrionali, portando cielo coperto e precipitazioni diffuse in gran parte del territorio. La situazione peggiorerà sabato 10 febbraio a causa del ciclone Pulcinella che porterà piogge su gran parte delle regioni: particolarmente intense sulla Liguria e a ridosso dei settori alpini e prealpini. La neve scenderà sulle Alpi sopra i 1000 metri e poi a quote via via più alte. Domenica il maltempo si intensificherà in particolar modo su Lombardia e Liguria, con la neve che sulle Alpi scenderà fino a 900 metri. Le temperature si mantengono comunque nella media, oscillando tra i 7 gradi del Piemonte e i 10-13 delle altre città.

Le previsioni al Centro e in Sardegna Cielo coperto e deboli piogge oggi sulle regioni del Centro Italia dove il ciclone Pulcinella si presenterà a partire da sabato 10 febbraio. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di maltempo con precipitazioni possibili su tutte le regioni, ma più intense sui settori tirrenici. Neve sugli Appennini anche se solo sopra i 1500-1700 metri. Temperature in lieve calo comprese tra i 9 gradi di Campobasso e l'Aquila e i 13-14 di Firenze e Roma. La situazione resterà pressoché invariata anche nella giornata di domenica, per poi virare verso un parziale miglioramento nel tardo pomeriggio-sera.

Le previsioni al Sud e in Sicilia Le regioni meridionali ancora per oggi godranno di giornate soleggiate e temperature miti. Il cielo inizierà a coprirsi in serata e nella notte arriveranno dei piovaschi in Campania e sulla Sicilia occidentale. Sabato la perturbazione atlantica raggiungerà anche il Sud della penisola: al mattino le precipitazioni interesseranno soltanto Campania e Sicilia occidentale, per poi coinvolgere tutte le regioni nel corso delle ore. Il maltempo peggiorerà poi nella giornata di domenica 11 febbraio con piogge intense e temporali in particolar modo sulla Campania, la Calabria e la Sicilia. Venti forti e temperature in lieve calo con i valori massimi attesi tra gli 8 gradi di Potenza e i 13-14 delle altre città. approfondimento Meteo, tra medicane e super celle: come cambia il clima mediterraneo