Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

La canzone italiana grande protagonista della settimana. Tra le polemiche per l'ospitata di John Travolta e la gag tra Teresa Mannino e Russel Crowe, uno degli ospiti più acclamati del Festival di Sanremo (LO SPECIALE) è stato un artista che mancava dalle scene da ben due anni. Standing ovation e pioggia di applausi. Tra i big, il grande ritorno a dieci anni dalla prima partecipazione a Sanremo per un celebre nome della musica italiana in gara con la canzone “Ricominciamo tutto”.

Andati in onda anche i Grammy Awards che hanno visto trionfare per la quarta volta nella categoria Album of the Year una delle più amate star del pop.

Grande attesa a Rio de Janeiro per il tradizionale Carnevale. La città sta però correndo ai ripari per contenere la diffusione di una malattia molto contagiosa che ha visto quadruplicati i contagiati in Brasile a gennaio rispetto allo stesso mese dell'anno scorso .

Tra i fatti di cronaca degli ultimi giorni ha scatenato polemiche il video diffuso in rete di un macchinista che tiene in braccio una bambina piccola mentre guida un treno. Secondo quanto si apprende, il comportamento dell’operatore “non ha causato conseguenze”. In un'altra zona d'Italia, invece, è finito agli onori delle cronache il pensionato 72enne Carlo Trenta dopo l'annullamento di una multa pari a 882 euro che gli gli era stata contestata dopo un fatto insolito. Intanto arriva da Oltremanica la notizia che re Carlo ha il cancro, diagnosi resa nota a distanza di quasi un mese dall’operazione eseguita alla London Clinic.

Infine, uno sguardo inedito sul mondo della natura. Annunciato lo scatto vincitore del Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award, il concorso internazionale che dal 1965 è promosso dal Bbc Wildlife Magazine e al quale dal 1984 si è unito il Museo di Storia Naturale di Londra.

