Università Torino, docente-medico ai domiciliari e un altro perquisito

Nelle province di Torino e Bari i carabinieri del Nas di Torino, coordinati dalla procura e coadiuvati in fase esecutiva dai militari dell'Arma competenti per territorio, hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un docente universitario e un decreto di perquisizione locale e dei sistemi informatici e di telecomunicazione a carico di altro docente universitario, entrambi dirigenti medici in servizio all'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino. Come fa sapere il Nas in una nota, i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria torinese scaturiscono da un'articolata indagine avviata nel marzo 2022 dai militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità del capoluogo piemontese, su due medici docenti universitari nell'ambito della Scuola di Medicina legale dell'università di Torino.