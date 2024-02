Università di Torino, video e foto a studentesse: professore sospeso

Il docente lavora al Dipartimento di Filosofia e il provvedimento, che comporta anche la sospensione dello stipendio, è stato preso dopo la segnalazione di alcune studentesse. In un anno sono state 138 le donne che hanno contatto le operatrici del centro antiviolenza attivo al campus Luigi Einaudi, anche se non tutti gli episodi sono avvenuti negli spazi dell'ateneo

Un docente dell'Università di Torino è stato sospeso per un mese per una chat irriguardosa con foto e video sconvenienti inviate alle studentesse. Il docente lavora al Dipartimento di Filosofia e il provvedimento, che comporta anche la sospensione dello stipendio, è stato preso dopo la segnalazione di alcune studentesse, come riferisce il Corriere della Sera. Un'iniziativa che arriva a pochi giorni di distanza dalla manifestazione andata in scena negli spazi del rettorato per denunciare molestie fisiche e verbali all'interno della comunità accademica.