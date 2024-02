Sanremo, operaio cade da traliccio: portato in elisoccorso in ospedale

L'uomo è è stato ricoverato con codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure, in provincia di Savona. Non si troverebbe in gravi condizioni

Un giovane operaio ha riportato un trauma al volto e uno a un braccio precipitando dal traliccio di un maxischermo montato per il Festival di Sanremo in corso Garibaldi. L'uomo stava sistemando il ledwall all'ingresso del green carpet davanti al Palafiori per impermeabilizzarlo, data la pioggia che cade ulla città ligure, ed è scivolato cadendo da quattro metri di altezza ( SANREMO 2024, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

Russolino: "Non si trova in gravi condizioni"

L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 e l'operaio è stato trasferito con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in provincia di Savona. "L'operaio caduto non è grave. Parla al telefono e non ha mai perso conoscenza", ha rassicurato Vincenzo Russolillo, responsabile di Casa Sanremo. Ha anche assicura che "disponeva di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per legge". L'operaio non si trova " in gravi condizioni", ha precisato Russolillo.