Migranti, maxi-blitz a Cosenza contro l'immigrazione clandestina

L'accusa è di aver di favorito la permanenza illegale di numerosi stranieri, mediante la presentazione di false attestazioni presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, per attivare e concludere la procedura di emersione dal lavoro irregolare

A Cosenza, in Calabria, maxi-blitz contro l'immigrazione clandestina. La polizia ha eseguito diversi arresti per il reato di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato. L'ordinanza di misura cautelare è stata emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale.