La protesta dei trattori arriva a Sanremo: 15 mezzi attesi stanotte

Ibrahimovic ospite a sorpresa, l'appello per la pace di Dargen D'Amico, i baci di Mengoni alla moglie di Amadeus, che ironizza sulla multa alla Rai dell'Agcom per la pubblicità occulta a Instagram. Gli omaggi a Toto Cutugno e Giovanbattista Cutolo. La prima serata di Sanremo si è chiusa senza il classico monologo del co-conduttore Mengoni, ma non sono mancati momenti degni di nota

Fiorella Mannoia si è presentata scalza per la sua esibizione di Mariposa. Non è la prima volta che sale sul palco senza scarpe, ma questa volta c'era un motivo in più dietro la scelta. L'obiettivo è conquistare il Fantasanremo: tra i bonus di quest'anno ci sono +5 punti per i cantanti scalzi