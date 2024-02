Verona, morta 37enne dopo aver perso bimba durante parte cesareo

La tragedia

La donna era all’ottavo mese di gravidanza. La sera del 30 gennaio ha iniziato a sentirsi male. La mattina dopo sono comparsi forti dolori al ventre ed è stata ricoverata all’ospedale di Legnago dove i medici hanno riscontrato un’emorragia in corso e hanno disposto subito il taglio cesareo. Durante l'intervento d'urgenza la bambina è nata già morta. La donna è stata poi trasferita in gravi condizioni nella terapia intensiva di Borgo Trento dove è morta nell’arco di 24 ore. Sulle cause che hanno portato alla tragedia sono in corso accertamenti.