Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

L'evento sportivo più atteso degli Stati Uniti è alle porte: il prossimo 11 febbraio San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs si contenderanno la vittoria alla finale della Nfl, la lega di football americano professionistico, e i prezzi dei biglietti sono già alle stelle. Ad ospitare il Super Bowl di quest'anno il modernissimo Allegiant Stadium di Las Vegas, in Nevada. Durante l'evento terrà il suo show Usher, la star dell'R&B.

Intanto un'altra pop star americana è finita vittima di un attacco online e le sue immagini senza veli, generate dall'intelligenza artificale, sono diventate presto virali, visualizzate decine di milioni di volte.

Veniamo alla cronaca. Hanno provocato sdegno le immagini di Ilaria Salis, 39enne milanese che si trova in carcere da quasi un anno perché accusata di aver aggredito due estremisti di destra, portata in aula per l'udienza del processo in catene, con le manette ai polsi e i piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti.

Intanto il mondo dello spettacolo dava l'ultimo saluto a Sandra Milo (FOTO), scomparsa all’età di novant'anni. Nel corso della sua carriera, l'attrice ha lavorato con i grandi maestri del cinema italiano come Antonio Pietrangeli e Dino Risi, sino al documentario sulla sua vita firmato da Giorgia Wurth.

Sul fronte politico, Sergio Mattarella ha celebrato il nono anniversario da presidente della Repubblica (FOTO), mentre il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Museo del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe.

Infine, la F1. Lewis Hamilton lascia la Mercedes ed è pronto a diventare il nuovo volto di un'altra importante scuderia.