Processo Ciro Grillo, mostrato in aula video del presunto stupro

La giovane, che accusa di violenza sessuale il figlio di Beppe Grillo e altri tre ragazzi, ieri ha lasciato l'aula durante la proiezione dei filmati. La 22enne è stata protetta nell'audizione con un drappo nero, ma il controesame dei difensori non è stato filtrato dal Presidente del collegio: ha quindi dovuto rispondere direttamente alle domande dei legali degli imputati. Oggi l'ultima udienza

Ha preferito non vedere i video che la ritraggono in alcune scene della presunta violenza sessuale di gruppo: la studentessa italo-norvegese, principale accusatrice di Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta, ha abbandonato per pochi minuti l'aula del tribunale di Tempio Pausania dove, ieri, 31 gennaio, si è svolta l'udienza a porte chiuse del processo che vede imputati i quattro ragazzi genovesi. Oggi si tiene l'ultima udienza, incentrata sul racconto e il controesame della presunta vittima.

I video Durante il controesame degli avvocati della difesa, sono stati mostrati un video e alcuni secondi di altri spezzoni di registrazione ritrovati nei telefoni cellulari degli imputati e confluiti all'interno del dibattimento. Si tratta di uno dei quattro video in cui si vedrebbero le scene del presunto stupro contestato agli imputati e denunciato dalla ragazza, all'epoca 19enne, ai carabineiri di Milano dopo essere rientrata dalle vacanze a Porto Cervo. Sono stati anche proiettati altri fermi immagine su cui si sono concentrate le domande della difesa a proposito dell'abbigliamento indossato dalla studentessa quella notte, tra il 16 e il 17 luglio 2019, nella villetta della famiglia Grillo. Per i legali ci sarebbero delle incongruenze e su questo hanno incalzato la teste, che è caduta in momenti di crisi emotiva, nonostante l'audizione protetta l'abbia nascosta agli occhi degli avvocati. "Ho visto tutto nero, il mio corpo non mi rispondeva, ho avuto un mancamento e sono svenuta" ha ribadito la giovane, oggi 23enne, davanti alle obiezioni dei legali degli imputati.

Le domande poste alla ragazza L'avvocato della ragazza, Giulia Bongiorno, ha fatto presente più volte al Tribunale la fragilità della sua assistita. E ieri, formalmente, ha presentato un'istanza per tutelarla il più possibile dallo stress emotivo che vive in aula, sottolineando che finora ha risposto a circa 1.400 domande per un totale di 22 ore di udienza, 17 se si contano le pause, e che la sua situazione psicologica è peggiorata. Il Corriere della Sera ha riportato alcune delle domande che sono state rivolte alla 22enne: si va da "Cosa le ha impedito di tenere la bocca chiusa? Perché l'ha aperta?" a "Perché non si è mai chiusa in bagno?", fino a "I pantaloncini erano elasticizzati? Avevano una chiusura a coulisse?" e "Come hanno fatto a sfilarle sia gli slip che i pantaloni insieme?".