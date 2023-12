Processo Ciro Grillo, oggi nuova udienza

Riprende oggi 13 dicembre il processo a carico di Ciro Grillo – figlio di Bebbe Grillo – e i suoi amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. L’accusa è violenza sessuale. In aula sarà presente una delle due ragazze che hanno sporto denuncia, chiamata 'Silvia' per tutelare la sua privacy, difesa da Giulia Bongiorno e Dario Romano. Nel corso delle prossime due udienze – oggi e domani 14 dicembre – sarà esaminato il materiale informatico relativo al caso. Audio, messaggi, chat, ma soprattutto il video di quella mattina, risalente al 17 luglio 2019.

Il video e le accuse

Quelle stesse immagini, secondo un videomessaggio registrato con toni accesi da Beppe Grillo nel 2021, a detta del fondatore del Movimento 5 Stelle rappresentano la presunta innocenza del figlio e il consenso della ragazza ad avere un rapporto sessuale. Silvia ha invece raccontato di essere stata stuprata in un primo momento da Francesco Corsiglia e poi da tutti e quattro i 19enni. Ha riferito di essere stata costretta a bere una bottiglia di Vodka. Nella scorsa udienza la giovane, tra le lacrime, aveva confidato alla Corte di avere provato il suicidio. "Dopo lo stupro di gruppo non avevo più voglia di vivere. Una sera mi misi a correre lungo i binari e volevo lanciarmi contro un treno in corsa. Volevo farla finita...".

L'altra ragazza

L’altra ragazza ha invece già chiuso nei mesi scorsi la sua ricostruzione in tribunale: ha riferito di essere stata oggetto di immagini a sfondo sessuale, mentre dormiva. Come ricorda Il Corriere della Sera, i giovani hanno ammesso quest’ultima accusa, definendola una “goliardata”.