Processo Ciro Grillo, minacce sui social all'avvocata della difesa

Le polemiche

La violenza sessuale di gruppo sarebbe avvenuta nella villetta di proprietà della famiglia del comico ligure a Porto Cervo nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, i quattro ragazzi negano che ci sia stata. "Domande da Medioevo", le aveva definite il legale Dario Romano che insieme con l'avvocata Giulia Bongiorno rappresenta la studentessa italo norvegese. Un controesame stigmatizzando da diverse associazioni mentre Ilaria Boiano, avvocata di Differenza Donna, ha parlato di 'vittimizzazione secondaria' della vittima e l'ex presidente della Camera Laura Boldrini" che ha espresso "tanta rabbia" per quelle domande apparse sulla stampa: "'Come le hanno tolto gli slip?'. 'Perché non ha dato un morso?'. A leggere la cronaca dell'udienza vengono i brividi", ha osservato. E per la ragazza "il calvario non è finito", ha sottolineato l'avvocato di parte civile riferendosi alle prime due udienze fissate il 31 gennaio e 1 febbraio 2024, quando la ragazza sarà nuovamente in aula per l'esame da parte di Gennaro Velle, altro legale difensore di Francesco Corsiglia.