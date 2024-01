Siccità in Sardegna, emergenza idrica nel Sulcis e nel Nord-Ovest

Emergenza idrica in Sardegna . L’assenza di precipitazioni per tutto l’autunno ha causato siccità e l’allerta dei bacini vuoti. Le zone più colpite sono il nord dell’isola e il Sulcis, la zona sud-occidentale della regione. Il riempimento, dicono gli esperti, è uno dei più bassi degli ultimi 25 anni con meno di 906 milioni di metri cubi d’acqua, a fronte di una capienza di 1.824 milioni di metri cubi. Una situazione drammatica che ha fatto scattare una serie di restrizioni: dal vincolo delle risorse idriche degli invasi al divieto assoluto di irrigazione.

L’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, ha convocato il tavolo d’urgenza per trovare una soluzione al rischio che ampie parti del territorio restino senz’acqua e programmare di conseguenza l’utilizzo delle risorse disponibili. Le risorse idriche presenti negli invasi Temo-Cuga, Monte Lerno, Rio Leni, Tirso a Cantoniera e Punta Gennarta vengono vincolate attraverso delle quote dal Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino regionale.

Gli invasi sempre più vuoti

Il tavolo ha vincolato 8 milioni e mezzo di metri cubi nell’invaso del Cixerri a Genna Is Abis. Per gli usi potabili della città di Iglesias sono vincolati nell’invaso di Punta Gennarta 500mila metri cubi di acqua. Per approvvigionare i distretti del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, sono vincolati 32 milioni di metri cubi nell’invaso del Tirso a Cantoniera. Per il potabilizzatore di Villacidro sono vincolati nell’invaso del Rio Leni 2,7 milioni di metri cubi. Per quanto riguarda il nord ovest, nell’invaso di Monte Lerno, è vincolato mezzo milione di metri cubi. Per approvvigionare i potabilizzatori di Alghero Monte Agnese e Truncu Reale sono vincolati nel sistema Temo-Cuga altri 3 milioni di metri cubi.