Meteo: tempo stabile, nubi al Centro. Previsioni mercoledì 31 gennaio

Tempo stabile e asciutto in tutta Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi al Sud, qualche nuvola in più al Centro (ma senza pioggia), possibilità di nebbia sulle pianure al Nord (dove farà più freddo). Sono queste le previsioni degli esperti per domani, mercoledì 31 gennaio. Sul nostro Paese domina ancora l'anticiclone africano Zeus, che in molte zone sta mitigando il clima di questo inverno (LE PREVISIONI METEO).